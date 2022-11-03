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أبراج تفضّل حياة العزوبية على الإرتباط.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 16:15
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كشف موقع "اليوم السابع" عن 5 أبراج تفضّل العزوبية على الإرتباط وهي الخيار الأمثل بالنسبة لها، فماذا عنك؟
 
الجوزاء
يُعرف برج الجوزاء بعدم استقراره في العلاقات وذلك يرجع إلى أنّه غالبًا ما يسعى إلى العلاقات غير الجدية، بالإضافة إلى شعوره بالملل بسهولة لذا يُقدّس الجوزاء حياة العزوبية ولا يدخل في علاقة إلا إذا ضمن نجاحها.
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القوس
لن يختار برج القوس شريك الحياة ويستقرّ في علاقة إلا إذا كان يعرف من صميم قلبه أن هذا الشريك هو نصفه الثاني المناسب له حقًا، وحتى يحين ذلك الوقت لا يتخلّى عن عزوبيته.

الدلو
يرجع تفضيل الدلو لحياة العزوبية إلى طبيعته الاستقلالية وحبه لفعل الأمور بطريقته، كما أنه غالبًا ما يجد صعوبة في العثور على شريك الحياة لأنّه بحاجة إلى شخص يشاركه نفس نظرته إلى الحياة وهو أمر يصعب تحقيقه.


الحوت
رغم أن برج الحوت كثيرًا ما يحتاج إلى الرعاية والاهتمام، إلا أن أصحاب هذا البرج يختارون حياة العزوبية وذلك لأنّهم يشعرون بالحيرة والارتباك بسهولة، حيث يعتقدون أنهم لا يستحقون مثل ذلك الشريك الجيد وتراودهم أفكار تطاردهم، فيبدأ بحثهم عن مخرج من العلاقة.

العذراء
الانتقادُ المبالغ فيه للآخرين هو من أبرز أسباب برج العذراء لاختيار حياة العزوبية، حيث يكون في مخيّلته صورة معينة مثالية للعلاقة، وأيّ علاقة لا تتوافق مع تلك المعايير تعتبر غير كافية بالنسبة إليه، فيفضل الانتظار طويلًا حتّى يستقر.
المصدر: اليوم السابع
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