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برجك اليوم

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:00
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الحمل
تشكو تململاً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الضروري عدم استعجال الأمور على الإطلاق
الثور
عليك أن تكون واعياً جداً في العمل، فالزملاء يترقبون أقل هفوة للإيقاع بك
الجوزاء
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قد تتسبّب بمشكلات قانونية وبعض المتاعب، يجب ان تأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار
السرطان
يحذّرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية
الأسد
التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات مهما تكن الظروف قاسية، وهذا يكون إيجابياً على الأجواء المحيطة بك
العذراء
عراقيل تطرأ في حياتك المهنية، وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتك، والسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة
الميزان
تبادر إلى إطلاق مشروع مهم وتمارس فنّ الإقناع بصورة مذهلة فتستقطب المؤيدين والمصفّقين
القوس
 تغييرات إيجابية على الصعيد المهني، لكن يجب أن تنتبه لمعنوياتك وأن تحافظ على سلامتك لئلا تُصاب تتعرّض للحوادث
الجدي
الأجواء الإيجابية تشكل الفارق بالنسبة إليك، وهذا ينعكس ارتياحاً كبيراً على أجواء العمل
الدلو
يشكل كوكب فينوس مثلثاً مع أوارنوس وهو كوكبك الأساسي، وفي الوقت نفسه يشكل فينوس مربعاً مع نبتون، ما يعني ربحاً تحققه ربما لم تتوقعه
الحوت
قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ، الحظ يدعمك لكنّه يحذّرك من المواجهات العقيمة
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