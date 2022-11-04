Advertisement

منوعات

عمره 611 عاما... تزوج 87 مرة ويستعد لزواج جديد

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1007292-638031390448591214.jpg
Doc-P-1007292-638031390448591214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مزارع من جاوة الغربية في إندونيسيا يبلغ من العمر 61 عاما أنه سيتزوج للمرة 88، مشيرا إلى أنه سيعود لإحدى زوجاته السابقات لأنها لا تزال متيمة بحبه على حد تعبيره.

وذكر موقع "Tribunnews" أن هذا المواطن الذي يدعى كان، مستعد للزواج من زوجته السابقة من زواجه رقم 86.
Advertisement

وصرح الرجل الملقب بـ "Playboy King" لتزوجه مرات عديدة، بأنه لا يستطيع رفض عودة زوجته السابقة إليه.

وقال: "على الرغم من مرور وقت طويل منذ انفصالنا، إلا أن الحب بيننا لا يزال قويا".

وادعى أن زوجته القديمة الجديدة لا تزال متيمة بحبه رغم أن زواجهما استمر لمدة شهر فقط في ذلك الوقت.

وكشف الرجل أنه تزوج للمرة الأولى في سن الرابعة عشرة وأن زوجته الأولى تكبره بعامين.

وذكر أنه وبسبب سلوكه السيئ حينها طلبت زوجته الطلاق بعد عامين من الزواج، دون الخوض في تفاصيل الموقف السيئ.

وأكد قائلا: "بدلا من ارتكاب الفاحشة، الأفضل أن أتزوج".

ومن غير الواضح عدد الأطفال الذين أنجبهم كان من زيجاته البالغ عددها 87."RT"


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:00 | 2022-11-04
17:00 | 2022-11-03
16:15 | 2022-11-03
15:00 | 2022-11-03
12:00 | 2022-11-03
09:00 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website