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مدمن على الكحول... قرد يقوم بسرقة محلات بيع الخمر

Lebanon 24
04-11-2022 | 03:00
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أصبح قرد في مدينة راي باريلي الهندية بمنطقة أوتار براديش، مدمنا على الكحول وبدأ السطو على المتاجر التي تبيعها.

وأفادت إنديا تايمزأنه اشتكى صاحب أحد المتاجر من قيام قرد مدمن بترويعه هو وأصحاب المحلات الآخرين، ويصبح الحيوان عدوانيا إذا حاولت منعه من تناول زجاجات الكحول. 
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وبسبب إدمانه، أصبح القرد من المشاهير في المدينة، في تسجيل قام به شهود عيان، يمكن رؤية القرد وهو يفتح قارورة الكحول ويشرب بشراهة أمام الناس.

وقال مسؤول محلي إنهم يحاولون القبض على القرد بمساعدة إدارة موارد الغابات.

وفي وقت سابق، أفيد أنه في ولاية ماديا براديش الهندية، صعد قرود المكاك إلى متجر لبيع الخمور، أمام صاحب المحل، وأمسك قرد بزجاجة كحول، وفتحها وبدأ يشرب مباشرة من الزجاجة."تايمز أوف إنديا"



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