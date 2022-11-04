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خطر يلف "سيدني"... 5 أسود هربوا من احدى الحدائق

Lebanon 24
04-11-2022 | 12:00
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هرب 5 أسود من سياج حديقة للحيوان بسيدني، بينما كان مجموعة من الزائرين ينامون في خيام مجاورة، كجزء من نشاط ليلي.

وخرجت الأسود من حظائرها صباح الأربعاء، مما أدى إلى استنفار تنبيهات السلامة، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي حديقة الحيوان.
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وقال ماغنوس بيري، أحد المشاركين بالنشاط، إن الضيوف الذين كانوا ينامون في الخيام القريبة تم إيقاظهم فجرا من قبل الموظفين الذين ساعدوهم للوصول إلى أماكن آمنة.

وقال بيري: "ركض الموظفون إلى منطقة الخيام قائلين، هناك هدف واحد، أخرج من خيمتك، اترك احتياجاتك خلفك، اهرب، تعال معنا"، مضيفا: ثم أدخلونا لداخل المبنى.

وقال سيمون دافي، المدير التنفيذي لحديقة حيوان تارونجا، في مؤتمر صحفي: "لقد خرقوا الجدار، وليس لدينا التفاصيل الدقيقة حول كيف ولماذا حدث ذلك، تلقينا لقطات فيديو وتأكدنا من أنه أقل من عشر دقائق فصلت بين خروج الأسود من مكانها الرئيسي وبدء الاستجابة الكاملة لحالات الطوارئ".

في النهاية، عادت أربعة من الأسود إلى حظائرها بمفردها، في حين تم تهدئة الشبل المتبقي وإعادته من قبل حراس الحديقة."سكاي نيوز عربية" 
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