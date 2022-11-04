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أكثر الأبراج أنوثة وجمال.. ماذا عنك؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:00
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على الرغم من أنّ جميع علامات الأبراج فريدة وجميلة، ولديها خصوصية تجعلها متميزة، إلا أنّ هناك بعض علامات الأبراج التي يصعب مقاومتها نظراً لجمالها وصفاتها الشخصية، وهي أكثر عرضة للتألق في أقسام معينة على أقسام أخرى بفضل كواكبها الحاكمة.
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المرأة برج الحمل
كيف يمكن ألا تكون أول علامة من الأبراج على قائمة أكثر الأبراج أنوثة وجمال؟ لكونها واحدة من علامات الأبراج الجذابة، فإن المرأة برج الحمل معروفة بملامح وجهها ومظهرها الجذاب للغاية. ثقتها وحيويتها رائعة وتجعلها أكثر جاذبية. إذا تحدثنا عن سماتها الجسدية، فإنها تنعم بعيون واسعة وابتسامة جميلة ووجه بريء. شفاهها وحواجبها هي أفضل ملامحها الجسدية.

المرأة برج الأسد
تُعرف المرأة برج الأسد كيف تحكم وتترك الانطباعات. إنها واحدة من أجمل علامات الأبراج ذات الشعر الرائع والوجه الجذاب والسلوك الواثق. إنها لا تعرف الخوف ويمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال أجمل عيون تمتلكها. إنها تفخر بنفسها ولديها واحدة من أفضل ملامح الجسم والوجه والسمات الجوهرية. بشكل عام، يمكن رصدها بسهولة. حتى في الحشود، تبرز بسبب مظهرها الجريء وإحساسها الدرامي غير التقليدي. 

المرأة برج العذراء
تُعتبر المرأة برج العذراء مزيج مثالي من الجمال مع العقول. إنها ليست ذكية فحسب، بل تمتلك مظهراً مبهراً وسمات جذابة. إنها مثالية في المهام ويمكن أيضاً ملاحظة ذلك بأسلوبها وأزياءها التي لا تشوبها شائبة. إنها تعرف كيف تظهر بشكل جيد، وتتباهى بمظهرها الجريء. جبهتها ناعمة ووجها هادئ وأناقة مطلقة يمكنها جذب الناس وتشكيلهم بالطريقة التي تريدها. على الرغم من أنها تبدو صارمة، يمكن للمرأة برج العذراء جذب انتباه أي شخص بسهولة. 

المرأة برج الميزان
تمتلك المرأة برج الميزان الأنيقة جميع السمات الأنثوية بما في ذلك الرحمة والرعاية واللطف. مظهرها الملفت ووجهها المبتسم هي الأشياء التي تجعلها من أكثر علامات الأبراج أنوثة وجمالاً. علاوة على ذلك، فإنّ تفانيها ونهجها التقليدي في العلاقات مذهل بشكل لا يصدق. لديها أيضاً موهبة لجعل الناس مرتاحين بشأن مشاعرهم وعواطفهم.

المرأة برج الحوت
يجعل الإبداع والرحمة المرأة برج الحوت من أجمل علامات الأبراج وأكثرها أنوثة. هي حساسة ومتعاطفة وعاطفية للغاية. يحكمها كوكب الزهرة، تنعم بجمال جذاب وشخصية مذهلة. غالباً ما يكون لديها شعر طويل وجسم نحيل وأقدام وأصابع جميلة. جمالها نادر ولديها قلب جميل بعقل حدسي. علاوة على ذلك، فإنّ ابتسامتها المشرقة تكفي لإذابة القلوب والوقوع في الحب. إذا نظرت إلى عيونها الرائعة، فستعرف سبب وجودها في قائمة أجمل علامات الأبراج. 
المصدر: الجميلة
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