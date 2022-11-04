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منوعات
دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023
Lebanon 24
04-11-2022
|
15:00
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كشفت ناشيونال جيوغرافيك عن ترشيحاتها لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2023، وشملت الدول المرشحة العديد من الوجهات كمدن أميركية وأوروبية، كما تضمنت أيضا دولة عربية وحيدة.
وصنفت ناشونال جيوغرافيك ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.
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أولا: السياحة العائلية
تم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.
ثانيا: المغامرة
من أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة النمسا ونيوزلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.
ثالثا: الثقافة
رشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في أمريكا.
وتعد مصر أيضا من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.
رابعا: الطبيعة
للامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك متنزه Big Bend الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة البرية.
خامسا: السياحة المجتمعية
رشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.
المصدر:
روسيا اليوم
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