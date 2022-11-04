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منوعات
بسبب الجفاف.. نفوق مئات الأفيال والحمير الوحشية في هذه الدولة
Lebanon 24
04-11-2022
|
17:00
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نفقت مئات الأفيال والحمير الوحشية المهددة بالانقراض، في محميات الحياة البرية الكينية خلال أسوأ جفاف يشهده شرق إفريقيا منذ عقود، وفقا لتقرير صدر الجمعة.
وأحصت هيئة الحياة البرية في كينيا وغيرها من الهيئات نفوق 205 أفيال و512 من الحيوانات البرية و381 من الحمار الوحشي العادي و51 جاموسا و49 من الحمار الوحشي الغريفي و12 زرافة في الأشهر التسعة الماضية، وفقا للتقرير.
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وشهدت أجزاء من كينيا أربعة مواسم متتالية من هطول الأمطار غير الكافية في العامين الماضيين، مما أدى إلى آثار وخيمة على البشر والحيوانات، بما في ذلك الماشية.
وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعض المواقع الأكثر زيارة في كينيا، بما في ذلك مناطق أمبوسيلي وتسافو ولايكيبيا-سامبورو، وفقا لمؤلفي التقرير. ودعوا إلى إجراء تعداد جوي عاجل للحياة البرية في أمبوسيلي للحصول على رؤية أوسع لتأثير الجفاف على الحيوانات البرية هناك.
وأوصى خبراء آخرون بالتوفير الفوري للمياه في المناطق المتضررة، حيث تشرب الأفيال، على سبيل المثال، 240 لترا من الماء يوميا.
(روسيا اليوم)
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