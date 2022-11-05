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هكذا سافرت أطول امرأة في العالم للمرة الأولى بحياتها!

Lebanon 24
05-11-2022 | 00:00
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سافرت أطول امرأة في العالم على متن طائرة لأول مرة في حياتها، بعد أن قامت الخطوط الجوية التركية بتكييف إحدى طائراتها لتلائم جسدها الضخم، حيث يزيد طولها على مترين.

وحصلت روميزا جيلجي رسميًا على لقب أطول امرأة في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث يبلغ طولها 215 سنتيمترًا.
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وعادة ما تتجول روميزا على كرسي متحرك أو بمساعدة مشاية، بسبب معاناتها من متلازمة ويفر وهي حالة نادرة تتسبب في حدوث فرط أو تسارع في نمو بعض أنسجة الجسم.

ولم تسافر جيلجي البالغة من العمر 24 عامًا على متن طائرة من قبل؛ بسبب طولها الشاهق الذي لا يتسع لمقاعد شركة الطيران العادية حتى عندما كانت طفلة.
 
وأصبحت الآن قادرة على السفر إلى الخارج وتوجهت إلى سان فرانسيسكو، حيث أزالت شركة الطيران التركية ستة مقاعد من على متن إحدى طائراتها واستبدلتها بنقالة مصنوعة خصيصًا؛ للسماح لها بالطيران براحة.

وسافرت جيلجي إلى سان فرانسيسكو؛ لتعزيز مسيرتها المهنية في تطوير البرمجيات، لكنها ستنسق أيضًا مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية للترويج لبعض الأحداث في أمريكا.

وكتبت جيلجي في منشور عبر "إنستغرام" بعد أن هبطت في كاليفورنيا: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية، كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، شكرًا جزيلاً لكل شخص كان جزءًا من رحلتي".

وحصلت جيلجي الشهر الماضي على لقب أطول امرأة في العالم، وقالت أثناء استلام شهادة غينيس للأرقام القياسية: "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة، لذا تقبل نفسك كما أنت وكن على دراية بإمكانياتك وابذل قصارى جهدك".
 
وتعد هذه المرة الثانية التي تحقق فيها جيلجي رقما قياسيا عالميا بعد أن تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة في عام 2014.
المصدر: ارم نيوز
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