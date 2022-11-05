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رجل ممنوع من دخول معظم دول أوروبا... ما قصته؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 03:00
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حظرت حكومة هولندا على صاحب نظرية المؤامرة البريطاني، ديفيد إيكي، دخول معظم أوروبا لمدة عامين وسط مخاوف من أن يؤدي وجوده المزمع في مظاهرة نهاية الأسبوع في أمستردام إلى اضطرابات.

صرح وزير العدل الهولندي، ديلان ييلغوز زيغيريوس، للصحفيين اليوم الجمعة أن حرية التعبير والحق في التظاهر من الحقوق الأساسية لكنهما ليسا بلا حدود.
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إيكي هو أحد المدافعين البارزين عن الاعتقاد بأن جنسا من السحالي قد استولى على الأرض من خلال الظهور في شكل قادة بشريين.

وتم طرده من "تويتر" لنشره معلومات خاطئة حول كوفيد-19، بما في ذلك الادعاءات بأن اليهود وأبراج الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية كانوا وراء الجائحة.

قالت سلطات الهجرة الهولندية في رسالة نشرها إيكي على موقعه على الإنترنت إن "هناك مؤشرات ملموسة على أن وصولك إلى هولندا يشكل تهديدا للنظام العام".

يحظر الأمر الهولندي على إيكي دخول 26 دولة في منطقة شنغن الأوروبية الخالية من جوازات السفر.

كان من المتوقع أن يلقي كلمة في مظاهرة يوم الأحد نظمتها جماعة مناهضة للسلطة تسمى (معا من أجل هولندا).

وقالت سلطات إنفاذ القانون إن التجمع كان من المتوقع أن يجتذب متظاهرين مضادين، بما في ذلك جماعات يسارية متطرفة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها إيكي من الدخول إلى بلد ما، ففي عام 2019، ألغت أستراليا تأشيرته قبل جولة مزمعة."سكاي نيوز عربية" 
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