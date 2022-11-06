برج الحمل

يوم شاق ومليء بالمهام التي عليك انجازها، وهناك بعض المهام الاجتماعية التي تثقل كاهلك وتحاول ان تنهيها في اقرب فرصة، يجب عليك الانتباه لعملك والعمل بجد اكبر حتى لا تضع نفسك في ورطة، صحتك ممتازة.

برج الثور

فرصة جيدة لا تتكرر كثيرًا عليك استغلالها حتى تتمكن من تغيير مجرى حياتك، هذه الفرصة تفتح افاق كبيرة لك في مجال العلاقات وتعزز علاقتك بالشريك، فترة جيدة استغلها.

برج الجوزاء

إنه يوم صعب على الصعيد المادي، يجب عليك أن تعيد ترتيب حساباتك من أجل الحفاظ على أموالك، إن الفترة المقبلة ستفتح امامك مجالات كنت تظن انها لن تفتح، استغل جميع الفرص القادمة وتعلم من اخطائك، انتبه لصحتك وحاول أن تعمل فحوصات للتأكد من وضعك.

برج السرطان

يوم مميز وسوف تتلقى اليوم خبر مفرح جدًا، ما زلت سعيدًا بسبب مفاجأة حضرتها لك أسرتك لم تتوقعها، بالرغم من المشاكل السابقة بالعمل إلا أنك قد تتلقى مكافأة او ترقية او إشادة في العمل تضمن لك مركزك، صحتك جيدة.

برج الأسد

يوم روتيني ولا يحمل أي تفاصيل جيدة، لا تيأس من الأيام القادمة حيث انك تبحث عن شيء جديد بعد خسارة مررت بها مؤخرًا، مجرد وقت وتتحسن الاوضاع لصالحك بشكل مميز.

برج العذراء

اليوم سوف تشهد بعض التقلبات النفسية فتارة تشعر نفسك سعيدًا وتارة اخرى تشعر بالحزن، هذه التقلبات سببها الروتين والملل الذي يسيطر على حياتك هذه الفترة، حاول التواصل مع صديق تثق به للخروج من هذه الأزمة.

برج الميزان

لا تترقب أي جديد يجب عليك أن تتحرك لا تنتظر الامور لتحدث، بادر أنت واعمل على تأمين مستقبلك، عليك التحرك بشكل اكبر من أجل تأمين حياتك وذلك حتى لا يتدهور وضعك المادي، العائلة تدعمك.

برج العقرب

سوف تواجه اليوم بعض المشاكل في بدايته ستتمكن منذ عصر اليوم السيطرة على هذه الامور واعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه، بالرغم من يومك المتعب الا انه الشريك يحضر لك مفاجأة مميزة.

برج القوس

قد تتأزم هذه الفترة علاقتك بصديق قريب بسبب انفعالاتك المبالغ بها وهوسك في حب السيطرة، انتبه لتصرفاتك حتى لا تفقد المزيد، تتمتع بطاقة عالية عليك استغلالها جيدًا في مكان العمل، وانتبه لتصرفاتك مع شريك حياتك.

برج الجدي

بداية اسبوع جديدة تأمل بها أن تتحول الأمور للافضل في مكان العمل، عانيت الفترة الماضية من ضغط نفسي شديد، يجب عليك الانتباه إلى صحتك بسبب الضغط النفسي، امنح نفسك وقتًا للراحة، حاول أن تفكر بالسفر.

برج الدلو

قد تتعرض اليوم إلى وعكة صحية أو مشكلة مع صديق قريب، لكن الأمور سوف تتحسن في نهاية اليوم وتتخطى هذه الازمة، تحقق ما تريده الفترة المقبلة الا ان عليك الاجتهاد أكثر وأكثر من أجل الوصول.

برج الحوت

إنها بداية أسبوع موفقة في مكان العمل على غير المتوقع، الأمور أصبحت أكثر سهولة بعد فترة من التوتر والقلق والمشاكل في العمل، علاقتك العاطفية جيدة فأنت شخص رومانسي وشريكك سعيد بك، انتبه في تشرين الثاني على صحتك من نزلات البرد.

(البوابة)