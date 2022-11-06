في الـ 2023 هذه الأبراج ستواجه حظاً سيئاً.. هل أنت من بينها؟

هناك تحديات كبيرة وغير متوقعة بالنسبة لبعض الأبراج عام 2023 التي سيتعين عليها بذل جهود إضافية لتحقيق أهدافها على الصعيد المهني. سوف يُحسدون على مدار العام، وسيتم التشكيك بهم. ومع ذلك، هناك طرق لحل جميع الصعوبات والتغلب عليها بالمثابرة والعمل الإضافي.

اكتشفوا الأبراج الـ 5 التي ستواجه صعوبات في العمل في العام 2023.

برج الحمل

يحب برج الحمل استكشاف أشياء جديدة. لهذا السبب من المجهد التعود على شيء ما. تحلى بالصبر، وتذكر أن تعلم هذه المهارات الجديدة سوف يجلب لك الكثير من الفوائد على المدى الطويل. تتراكم العديد من المهام على رأسك، وتحاول بذل قصارى جهدك لإكمال المهام اليومية، ولكن يجب أن تتذكر أيضاً أنّ الصحة مهمة جداً أيضاً. ستحتاج على الأرجح إلى الحصول على الراحة. تذكر أنّ العقل الرصين يمكن أن يحد من الأخطاء. إذا تقدمت بموقف إيجابي، فسيأتي النجاح بالتأكيد. لن يكون هناك أي مشاكل كبيرة في هذا العام الجديد.

برج السرطان

ستُؤثر المشاكل الصحية على تقدمك الوظيفي في العام 2023. مع تأثير المريخ، قد تتأخر في تطوير حياتك المهنية. لذلك، سيتم تفويت العديد من الفرص الجيدة بسبب الضعف الجسدي. حياتك مضطربة كثيراً، إذا لم تكن حريصاً، فمن المحتمل أيضاً أن تفقد وظيفتك خلال هذا الوقت لمجرد وجود شخص سيء يتسبب في ضرر خلف ظهرك. حتى إذا لم تفعل شيئاً، فستصبح هدفاً للنميمة في كل مكان. في العام 2023، يجب أن تكون حريصاً في اتخاذ قرارات مهمة في حياتك المهنية. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تغيير وظائفهم، هناك عدد من عوامل الخطر المحتملة.

برج الميزان

وفقاً لتوقعات الأبراج المهنية في عام 2023، تكون مرهقاً للغاية، وتخضع للكثير من الانتقادات. توسيع نطاق الأعمال خلال هذا الوقت ليس مربحاً، وإذا كنت في عجلة من أمرك، يمكنك أيضاً أن تخسر المال بسهولة. إذا كنت ستفعل شيئاً جديداً هذا العام، فقد تظهر عقبات في طريقك. يجب أن تؤمن بقدراتك. ستواجه تحدياً لخطط العمل. ومع ذلك، فهذه أيضاً فرصة جيدة لك لإعادة التفكير في أهدافك أو تغيير وظيفتك الحالية. سيستغرق استقرار كل شيء قدراً معيناً من الوقت. يجب ألا تستعجل الأمور. كن صبوراً، وسيكون كل شيء على ما يرام.

برج القوس

من المتوقع أن تقع هذا العام في حالة من المرارة وخيبة الأمل والفشل. ومع ذلك، عندما تواجه حياتك المهنية بعض التحديات، عليك طلب المساعدة من الأقارب أو الأصدقاء. أنت بحاجة أيضاً إلى أن تتعلم أن تكون أكثر صبراً الآن. تذكر أنّ الجودة دائماً أفضل من الكمية، والقيام بالكثير بشكل خاطئ لن يكون موضع تقدير.

برج الدلو

تحتاج هذا العام إلى العمل بجدية أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة. يجب أن تركز على مهاراتك وتحسين قدراتك. في ذلك الوقت، لديك المزيد من الفرص للتألق في العمل. إذا كنت تفكر في تغيير مهنتك، فإنّ عام 2023 ليس أفضل عام للقيام بذلك. خذ وقتك وقيّم اختياراتك. التزم بما تفعله الآن. عندما يحين الوقت المناسب، يمكنك إجراء التغيير الذي تريده. يمكن أن تكون بداية العام 2023 أيضاً صعبة بالنسبة لأولئك الذين يعملون بالفعل.

(الجميلة)