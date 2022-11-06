ظاهرة غير مسبوقة.. في تشرين الثاني مقاطعة كندية تسجل "حرارة قياسية"!

تجاوزت الحرارة في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس السبت، 23 درجة مئوية وذلك بمدينة مونتريال، وهو معدل يزيد 15 درجة على المتوسط، وفق ما أكدت وزارة البيئة.

وسجل المعدل القياسي السابق في 10 تشرين الثاني 2020، عندما بلغت الحرارة 22.4 درجة، بحسب الوزارة.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في تشرين الثاني منذ بدأنا تسجيل البيانات. إنه معدل قياسي".

ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى تشرين الثاني 1948، عندما بلغت الحرارة 21.7 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة تدريجا منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هوائية دافئة من جنوب الولايات المتحدة.

وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون "ميتيو ميديا" باتريك دوبليسيس، أن موجة الحر لن تستمر طويلا.

وحسب الخبير، فـ"من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف تشرين الثاني تقريبا. قد يعني ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية".

(سكاي نيوز)