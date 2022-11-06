Advertisement

منوعات

ظاهرة غير مسبوقة.. في تشرين الثاني مقاطعة كندية تسجل "حرارة قياسية"!

Lebanon 24
06-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1007883-638032966376790240.png
Doc-P-1007883-638032966376790240.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تجاوزت الحرارة في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس السبت، 23 درجة مئوية وذلك بمدينة مونتريال، وهو معدل يزيد 15 درجة على المتوسط، وفق ما أكدت وزارة البيئة.

 

وسجل المعدل القياسي السابق في 10 تشرين الثاني 2020، عندما بلغت الحرارة 22.4 درجة، بحسب الوزارة.

 

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في تشرين الثاني منذ بدأنا تسجيل البيانات. إنه معدل قياسي".

 

ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى تشرين الثاني 1948، عندما بلغت الحرارة 21.7 درجة.

 

وارتفعت درجات الحرارة تدريجا منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هوائية دافئة من جنوب الولايات المتحدة.

 

وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون "ميتيو ميديا" باتريك دوبليسيس، أن موجة الحر لن تستمر طويلا.

 

وحسب الخبير، فـ"من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف تشرين الثاني تقريبا. قد يعني ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية".

(سكاي نيوز)

 

 

 

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-11-06
08:45 | 2022-11-06
08:20 | 2022-11-06
08:00 | 2022-11-06
02:00 | 2022-11-06
23:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website