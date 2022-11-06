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ربح 160 مليون يورو في اليانصيب.. من سعيد الحظ؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 08:00
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فاز أحد المقيمين في فرنسا، يوم الجمعة الماضي بالجائزة الكبرى للسحب الدوري لليانصيب الأوروبي EuroMillions وبلغت قيمة الجائزة 160 مليون يورو.

 

وقالت صحيفة Le Parisien أمس السبت، إن هذا هو سابع أكبر فوز في تاريخ هذا اليانصيب في فرنسا.

 

ونوهت بأنه تم الفوز بأكبر جائزة كبرى في البلاد في 15 تشرين الأول 2020 من قبل أحد سكان بولينيزيا الفرنسية، الذي جلب له الحظ 220 مليون يورو.

 

ولم يتم الكشف عن هوية الفائز المحظوظ، ومن المعروف فقط أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في مقاطعة باس دي كاليه شمال الجمهورية الفرنسية.

 

وذكرت الصحيفة، أن الكثير من الفائزين الذين يربحون أكثر من مليون يورو، يفضلون كتمان الأمر عن أقاربهم، وخاصة الأطفال لخشيتهم من انتشار الخبر ووصوله إلى المجرمين الذين قد يقومون بمهاجمتهم أو خطف أحد أقاربهم بهدف طلب الفدية.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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