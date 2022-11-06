Advertisement

منوعات

اعتدى عليها وهي ترتدي فستان زفافها واحتجزها.. والمحكمة بقرار صادم: 84 دولارا كتعويض!

Lebanon 24
06-11-2022 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1008041-638033443646202341.jpg
Doc-P-1008041-638033443646202341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهت، الأحد، فصول قضية ما باتت تعرف إعلاميا بقضية "عروس الإسماعيلية" التي شغلت الرأي العام في مصر، بعدما قضت محكمة بسجن الزوج لمدة عام وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 2000 جنيه أما يعادل 84 دولارا أميركيا تقريبا.
Advertisement

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" المحلية أن الحكم صدر عن محكمة جنح ثان الإسماعيلية، وذلك بعد إدانة الزوج بتهمة التعدى على زوجته، مها محمد، في حين جرى تبرئته من تهمة احتجاز شريكة حياته.

وكانت مها محمد قد تعرضت للضرب مجددا من زوجها بعد مرور نحو 8 أشهر من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع.

وقد حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، ضد زوجها تتهمه فيه الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وزعمت الزوجة وقتها إن الزوج قد احتجزها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وكانت مدينة الإسماعيلية قد شهدت واقعة أثارت غضب الرأي العام المصري في فبراير الماضي بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعروس تتعرض للضرب والشتم في الشارع من قبل عريسها وبعض النساء قبل أن تجبر عنوة على دخول إحدى السيارات الخاصة. 

وانتهت القصة وقتها بالصلح بين العروسين بعد أن ظهرا في مقطع مصور آخر وهما يضحكان ويبتمسان، فيما قال أحد الأشخاص أن ما حدث أمر عائلي محض وان العروس هي ابنة عمها زوجها.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-11-06
08:20 | 2022-11-06
08:00 | 2022-11-06
05:00 | 2022-11-06
02:00 | 2022-11-06
23:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website