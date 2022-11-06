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برجك اليوم

Lebanon 24
06-11-2022 | 23:00
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الحمل
أنت سعيد بالكشف عن المعلومات لأي مستمع راغب. لكن كن حذرا عند الدخول في الأعمال التجارية الآن
الثور
تتمتع بتركيز هائل اليوم، استخدمه لصالحك، لأنه قد لا يدم طويلاً. وافعل ما ينبغي عليك فعله
الجوزاء
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كن حذرًا بشأن إبعاد نفسك عن بقية العالم، قد تتردد في التحدث إلى الناس، وتشعر بأنهم لا يستحقون وقتك، لكن أنت بحاجة إلى التواصل أكثر
السرطان
قد تتحدث كما لو كنت حكيمًا وعالمًا، ولكن هذا لا يعني أن تكون متغطرسًا
لأسد
بمجرد أن تقرر، لا يمكن لشخص أن يغير قرارك حتى وأنت في الحجر المنزلي، وجود هذه القاعدة الصلبة سيسمح للآخرين بدعمك بشكل فعال
العذراء
ربما تشعر بعدم الأمان، لكن لا يعرف الناس هذا أبدًا لأنك بارع جدًا في إظهار الجانب القوي لشخصيتك فقط
الميزان
قد تشعر بالوحدة اليوم، لكن اعلم أنك لست وحدك وأن لديك شبكة دعم في جميع الأوقات
العقرب
إذا كانت لديك الفرصة لتعليم شخص ما، فلا تتردد، تمتلك صبرا ووضوحا لتصويب الأشياء وتصحيح المسار. لا تكن بخيلًا بمعرفتك
القوس
قد تتردد في أخذ زمام المبادرة، وتفضل الانتظار لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقوم بخطوة كبيرة. من الأفضل أن تذهب مع حدسك ولا تشكك كثيرًا
الجدي
قد تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور اليوم، تكمن المشكلة في أنك ببساطة لا تعرف ماذا تقول، أو إذا فعلت ذلك، فلا تشعر بالراحة. لا تيأس، هذه ليست سوى مرحلة عابرة
الدلو
نظرتك قاتمة ولا ترى سوى نصف الكوب الفارغ، يمكنك التحدث عن نفسك من هذه الحالة المزاجية بنفس سهولة التحدث مع نفسك. وتثق في أنه من الضروري رؤية نصف الكوب الممتلئ
الحوت
قد تكون أكثر وعيًا بنفسك أكثر من المعتاد، والكثير من التحليل الذاتي يمكن أن يدفعك للجنون تمامًا إذا لم تكن حذرًا. حاول ألا تأخذ كل شيء على محمل الجد
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