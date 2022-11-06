Advertisement

الحملأنت سعيد بالكشف عن المعلومات لأي مستمع راغب. لكن كن حذرا عند الدخول في الأعمال التجارية الآنالثورتتمتع بتركيز هائل اليوم، استخدمه لصالحك، لأنه قد لا يدم طويلاً. وافعل ما ينبغي عليك فعلهالجوزاءكن حذرًا بشأن إبعاد نفسك عن بقية العالم، قد تتردد في التحدث إلى الناس، وتشعر بأنهم لا يستحقون وقتك، لكن أنت بحاجة إلى التواصل أكثرالسرطانقد تتحدث كما لو كنت حكيمًا وعالمًا، ولكن هذا لا يعني أن تكون متغطرسًالأسدبمجرد أن تقرر، لا يمكن لشخص أن يغير قرارك حتى وأنت في الحجر المنزلي، وجود هذه القاعدة الصلبة سيسمح للآخرين بدعمك بشكل فعالالعذراءربما تشعر بعدم الأمان، لكن لا يعرف الناس هذا أبدًا لأنك بارع جدًا في إظهار الجانب القوي لشخصيتك فقطالميزانقد تشعر بالوحدة اليوم، لكن اعلم أنك لست وحدك وأن لديك شبكة دعم في جميع الأوقاتالعقربإذا كانت لديك الفرصة لتعليم شخص ما، فلا تتردد، تمتلك صبرا ووضوحا لتصويب الأشياء وتصحيح المسار. لا تكن بخيلًا بمعرفتكالقوسقد تتردد في أخذ زمام المبادرة، وتفضل الانتظار لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقوم بخطوة كبيرة. من الأفضل أن تذهب مع حدسك ولا تشكك كثيرًاالجديقد تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور اليوم، تكمن المشكلة في أنك ببساطة لا تعرف ماذا تقول، أو إذا فعلت ذلك، فلا تشعر بالراحة. لا تيأس، هذه ليست سوى مرحلة عابرةالدلونظرتك قاتمة ولا ترى سوى نصف الكوب الفارغ، يمكنك التحدث عن نفسك من هذه الحالة المزاجية بنفس سهولة التحدث مع نفسك. وتثق في أنه من الضروري رؤية نصف الكوب الممتلئالحوتقد تكون أكثر وعيًا بنفسك أكثر من المعتاد، والكثير من التحليل الذاتي يمكن أن يدفعك للجنون تمامًا إذا لم تكن حذرًا. حاول ألا تأخذ كل شيء على محمل الجد