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ملجأ للحماية من الضربات النووية معروض للبيع... ما القصة؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 16:00
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عرض ملجأ ألماني مخصص للحماية من أي ضربات نووية، يعود لحقبة الحرب الباردة، للبيع على موقع "إي باي".

ويدعم الملجأ الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، ويقع في ولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، جدرانا خرسانية بسماكة 3 أمتار.
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وتم عرض الملجأ للبيع على "إي باي" مقابل 1.6 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقع الملجأ تحت الأرض، وقد استخدم من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزوّد بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحي، بالإضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة، ومستودع للأغذية.

وذكر الإعلان الخاص بالملجأ أنه سيتوجب على المشتري إجراء عدد من الإصلاحات وذلك نظرا لعدم استعمال المكان لفترة طويلة من الزمن."سكاي نيوز عربية" 
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