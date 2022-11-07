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القبض على رجل ابتز طليقته بصور حميمة

Lebanon 24
07-11-2022 | 14:00
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أعلنت السلطات العراقية المختصة، الاثنين، عن اعتقال رجل كان قد هدد طليقته بنشر صورة حميمة لها في حال رفضت أن تدفع له مبالغ مالية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية- مديرية مكافحة إجرام بغداد أن الشرطة تمكنت من "إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز طليقته إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ مالي في بغداد"، وفقا لما ذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري.
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وأوضح البيان أن تحرك السلطات المختصة قد جاء بعد "أن استنجدت المشتكية بمفارزنا حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل طليقها".

وتابع:"تم على الفور تشكيل فريق عمل للمتابعة وبعد التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود".

ولفت بيان إلى أن "المتهم ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بصراحة عن قيامه بإرسال صور طليقته وابتزازها"،

وأكدت المديرية في بيانها أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ويعاني العراق في الآونة الأخيرة من تفاقم ظاهرة الابتزار الإلكتروني، فقد كشفت  مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز في العام المنصرم معظم ضحاياها من النساء بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن الرابعة عشرة من العمر.

وبحسب آخر الإحصائيات التي كشف عنها مركز "وي أور سوشيال"، العالمي، فإن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 2021، تجاوز الـ28 مليون شخص بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الذي سبقه.
المصدر: العربية
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