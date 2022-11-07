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أكثر من 300 سيتزوجون في هذا اليوم.. ما هو التاريخ؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 08:00
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هوس الأرقام والتواريخ المميزة يلاحق الأردنيين أينما ذهبوا، حيث يفضل الكثيرون انتقاء تاريخ خاص ليوم زفافهم ليبقى خالداً في أذهانهم ويكونون فريدين أيضاً باختياراتهم.

في هذا السياق كشف نقيب أصحاب صالات الأفراح في الأردن مأمون المناصير، الاثنين، عن إقامة أكثر من 300 حفلة زفاف بقاعات الأفراح يوم 11/11/2022 في محافظات البلاد من الشمال إلى الجنوب.
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وقال المناصير لـ"العربية.نت" إن حجوزات صالات الأفراح ارتفعت بشكل ملحوظ في تشرين الثاني بسبب التاريخ المميز لتصل النسبة إلى 30%، موضحاً أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة الأولى في عدد الحجوزات، تليها الزرقاء وإربد، ثم عجلون وجرش ومن بعدها محافظات الجنوب.

أكثر من حفل في اليوم
يشار إلى أن إحصائيات نقيب أصحاب الصالات لا تحتوي على حجوزات الأفراح التي ستقام أيضاً في الفنادق الأردنية، حيث تشهد قاعات الفنادق أيضاً حفلات زفاف كثيرة وبشكل شبه يومي.

وليستغل عدد كبير من المقبلين على الزواج هذا التاريخ، سيستغل أصحاب قاعات الزفاف أوقات النهار كافة لإقامة الحفلات، حيث سيقام من حفلين إلى 3 حفلات في اليوم الواحد من الساعة 4 عصراً وحتى ساعات ما بعد منتصف الليل، يتم تقسيمهم بالتناوب.
المصدر: العربية
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