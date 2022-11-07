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برجك اليوم

Lebanon 24
07-11-2022 | 23:00
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الحمل

تفانيك في العمل يؤدي دوراً كبيراً في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.

 

الثور

تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريباً وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.

 

الجوزاء

قد يفتح كوكب مارس أمامك الأبواب، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جداً في تحسين وضعك المهني.

 

السرطان

لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.

 

الأسد

لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

 
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العذراء

يدخل مارس برج الدلو ما قد يتسبب ببعض المشاكل العابرة، لذا لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال.

 

الميزان

إذا أردت الإعلان عن مشروع أو السير به أو عقد المواعيد، فافعل ذلك إذ إنّك تشرق بجاذبية.

 

العقرب

تجد المساعدة المطلوبة من شخص يفاجئك بقدراته، فحاول الاستفادة من الدرس من أجل مستقبل أفضل.

 

القوس

عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.

 

الجدي

تستعيد قوتك ومركزك في عملك وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود.

 

الدلو

حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات، ولا تورط نفسك في مشاريع قد تكون مخيبة للآمال.

 

الحوت

تتخطى بعض المشاريع المطروحة أو تعدّلها، وربما تستاء من مشكلة لها علاقة بممتلكات أو أوضاع عائلية.

 

المصدر: السومرية
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