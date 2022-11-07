مسابقة في تقطيع الحطب... من هم أبطالها؟

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انطلقت في بيلاروس الاثنين مسابقة فريدة للصحفيين والمدونين بمشاركة رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، وستكون المنافسة في عمل عضلي بعيد عن أجواء الصحافة وأدواتها.وكان صحفيون ومدونون من بيلاروس قد قرروا السير على خطى رئيس بلادهم، وتأكيد قدرتهم على العمل ليس فقط خلف أجهزة الكمبيوتر ممسكين بالفأرة، بل وفي تقطيع الحطب.وساند رئيس بيلاروس خلال جلسة مع الصحفيين والمدونين في بيلاروس عقدت الشهر الماضي، فكرة تنظيم مسابقة في "التحطيب".وبعد ساعات قليلة أفيد بأن هذا الحدث سيقام، وسينظم تحت رعاية اللجنة التنفيذية لمنطقة مينسك وجمعية غابات الضواحي.واشير إلى أن صحفيي وسائل الإعلام المركزية والإقليمية، والمدونين سينضمون في فرق من 4-7 أشخاص وسيجري في هذه "المسابقة" التحقق من هو الأكثر جدارة بلقب "حطاب".وسيتوجب على المشاركين قطع جذوع الأشجار اليابسة بفأس، ليبدأ بعد ذلك، سباق التتابع للفريق.وتنظم هذه المسابقة يوم 7 نوفمبر، فيما وعد المنظمون بأنها ستكون ممتعة للغاية."by.tsargrad.tv/news"