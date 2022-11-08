توقف قلبه مرتين خلال مباراة رياضية... اليكم التفاصيل

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الحوادث الرياضية دوماً ما تحدث في الملاعب والميادين والمحافل الرياضية، وهذه المرة الحادثة حصلت بالأردن عندما توقف قلب لاعب كرة يد أردني خلال مباراة رسمية في العاصمة عمّان مرتين.وتعرض لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.سقوط مفاجئوأكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، بعدما سقط أرضا بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد.وأشار رئيس النادي إن أن اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة ليتوق قلبه، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات.ونوه بأن جهود فرق الإسعاف نجحت في عملية الإنعاش له لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى المستشفى أجريت له عملية قسطرة.وبين أن اللاعب توقف لديه الدماغ أيضا خلال سقوطه على أرضية الملعب ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر آثاره من الفريق الطبي في الوقت الراهن، حيث يتطلب الأمر ما يقارب 40 ساعة لمعرفة التشخيص الصحيح لحالته الصحية.الدفاع المدني متواجدولحظة تعرضه للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.وأجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب."العربية"