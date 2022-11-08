Advertisement

منوعات

توقف قلبه مرتين خلال مباراة رياضية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1008605-638035015721728164.jpg
Doc-P-1008605-638035015721728164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحوادث الرياضية دوماً ما تحدث في الملاعب والميادين والمحافل الرياضية، وهذه المرة الحادثة حصلت بالأردن عندما توقف قلب لاعب كرة يد أردني خلال مباراة رسمية في العاصمة عمّان مرتين.

وتعرض لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.
Advertisement

سقوط مفاجئ
وأكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، بعدما سقط أرضا بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وأشار رئيس النادي إن أن اللاعب سقط بشكل مفاجئ خلال الشوط الثاني من المباراة ليتوق قلبه، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات.

ونوه بأن جهود فرق الإسعاف نجحت في عملية الإنعاش له لكن عاد قلبه للتوقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى، مشيرا إلى أنه فور وصوله إلى المستشفى أجريت له عملية قسطرة.

وبين أن اللاعب توقف لديه الدماغ أيضا خلال سقوطه على أرضية الملعب ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر آثاره من الفريق الطبي في الوقت الراهن، حيث يتطلب الأمر ما يقارب 40 ساعة لمعرفة التشخيص الصحيح لحالته الصحية.

الدفاع المدني متواجد
ولحظة تعرضه للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وأجرى الاتحاد الأردني لكرة اليد كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب."العربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-11-08
13:19 | 2022-11-08
11:00 | 2022-11-08
09:41 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
05:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website