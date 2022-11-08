الحمل

يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل

الثور

لا تهدر طاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم

الجوزاء

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تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك او في اعمالك وتشعر بشيء من الارتياح

السرطان

الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً

الأسد

قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين

العذراء

يزيدك هذا اليوم خيراً وايجابية ويزيل بعض الغموض والالتباسات والأخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقبالاً على الحياة والعمل

الميزان

كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفضي بسرّ الى أحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك

العقرب

زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل

القوس

تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكراً وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد

الجدي

تُتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي آخر، وتكون واثقًا بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك

الدلو

تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي في ما أنت عازم عليه

الحوت

تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم