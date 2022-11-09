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تعرّت أمام أبو الهول لالتقاط سيلفي.. وهذا ما حلّ بها!

Lebanon 24
09-11-2022 | 00:20
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منعت السلطات المصرية سائحة أجنبية حاولت التعري وخلع ملابسها والتقاط سيلفي وصور تذكارية خلال زيارتها لأبو الهول بمنطقة الأهرامات الأثرية، جنوب القاهرة.

 

وكشفت وزارة السياحة المصرية تفاصيل الواقعة، وأكدت أن سائحة أجنبية حاولت التجرد من ملابسها أمام أبو الهول مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية.

 

وقالت الوزارة إنه لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول، وقام أفراد الأمن بتوجيهها لارتداء ملابسها، مضيفة أنهم أبلغوها أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية.

 

وأضافت أنه تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أي معوقات، مناشدة جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية.

(العربية)

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المصدر: العربية
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