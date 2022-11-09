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إكتشاف أول جملة بالكنعانية!

Lebanon 24
09-11-2022 | 14:00
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قال علماء آثار، إن نقشًا نادرًا يلقي ضوءًا جديدًا على استخدام اللغة الكنعانية قبل حوالي 3700 عام تم اكتشافه على مشط من العاج جنوبي إسرائيل.

وعُثر على المشط في موقع تل لخيش في عام 2017، لكن لم تُلاحظ الحروف حتى وقت سابق من هذا العام بعد إجراء فحص معمق.
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وقال أستاذ علم الآثار في الجامعة العبرية يوسف غارفينكل إن القطعة الأثرية "تقدم دليلا مباشرا" على استخدام الأبجدية الكنعانية في الحياة اليومية.

وقال البيان إن الأحرف السبعة عشر المنقوشة على المشط، الذي استُخدم لإزالة القمل، تكون 7 كلمات تترجم إلى "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

وأشار غارفينكل إلى أن "هذه هي الجملة الأولى التي يتم العثور عليها في اللغة الكنعانية"، واصفًا ذلك بأنه "علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة".

وأوضح البيان أن علماء الآثار عثروا على 10 نقوش فيها، لكن المشط يمثل أول "جملة لفظية كاملة" مكتوبة باللغة التي تحدث بها سكان لخيش القديمة.

وأشار إلى أن المشط نفسه كان على الأرجح قطعة فاخرة مستوردة إذ لم تكن هناك فيلة في كنعان، وبالتالي لا يوجد عاج.
 
 
(سكاي نيوز)
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