الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم.. متى؟

حدد الكمبيوتر العملاق World One، المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضارية، فترة انقراض الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وكشفت الآلة التي طلبها نادي روما في السبعينيات، أن الحضارة ستنهار في عام 2050.

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وسيكون سبب نهاية العالم أنشطة الناس، وعلى وجه الخصوص التلوث البيئي وعواقبه السلبية.

وتقول التوقعات: "بين عامي 2040 و2050 تقريبًا، ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب. حتى الانتقال الكامل إلى السيارات "الصديقة للبيئة" والرقابة الصارمة على النسل لن يصلحا الوضع للأفضل".

تذكر صحيفة "ديلي ستار" أيضًا أن توقعات World One لعام 2020، زعمت أن حالة الكوكب ستكون "حرجة للغاية".