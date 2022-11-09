الحمل

النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة

الثور

مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه

الجوزاء

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تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم أبواباً واسعة وأحلاماً عبر بعض الأصدقاء

السرطان

استفد من هذا اليوم الجديد، إذ قد يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد

الأسد

يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها

العذراء

يجبرك هذا اليوم على أن تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، وحان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة

الميزان

يخرج كوكب مارس من مواجهة برجك، لكي يسهل عليك الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة

العقرب

لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

القوس

يتحدث هذا اليوم عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء

الجدي

يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة

الدلو

الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع

الحوت

يبدو هذا اليوم مناسباً ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة