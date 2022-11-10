صورة حيّرت الالاف... وطيّار يفك اللغز

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مع تواصل فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ، الإثنين الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زُعم أنها تُظهر المدينة مضاءة ليلاً من الجوّ.وانتشرت الصورة التي أظهرت مشهداً خلّاباً لتجمعات سكنيّة مضاءة، بشكل واسع، مرفقة بتعليق: "شرم الشيخ قبل بداية المؤتمر بساعات".كما حصدت عشرات اللايكات والمشاركات، وسط إعجاب الناس بها.إلى أن تبين أنها لا تعود لمدينة شرم الشيخ أبداً، بل لمدينة الشيخ زايد في مصر. فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث، أنها منشورة على صفحات عدّة في مواقع التواصل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وتعود لمدينة الشيخ زايد من على ارتفاع 10 آلاف قدم.