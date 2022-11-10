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بيع جمجمة ديناصور بـ20 مليون دولار (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2022 | 11:00
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عرضت دار "سوذبي" للمزادات، جمجمة ديناصور يبلغ عمرها 76 مليون عام للبيع في مزاد علني، بسعر 20 مليون دولار.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجمجمة المعروضة هي واحدة من أكثر الجماجم اكتمالا في التاريخ، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من ستة أقدام، وسيتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر.
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وقال هنري جاليانو، من دار المزادات في بيان إنه "تم اكتشاف الجمجمة في واحدة من أكثر المناطق التي تحتوي على بقايا T-rex".
وبين أن "الجمجمة احتفظت بالكثير من شكلها الأصلي وخصائص سطحها مع أصغر العظام وأكثرها حساسية".

ووفقا للصحيفة، فإنه تم اكتشاف الجمجمة التي تلقب بـ "ماكسيموس" في ولاية ساوث داكوتا في الولايات المتحدة، حيث تم العثور على هياكل عظمية أخرى من فصيلة "التيرانوصور" ولا تزال تحتفظ بشكلها، وتحتوي على أسنان بالإضافة إلى معظم العظام الخارجية على الجانبين الأيمن والأيسر.
كما تم العثور على حفرية "التيرانوصور ستان" التي بيعت في عام 2020 مقابل 31.8 مليون دولار.
 
 
 
(سبوتنيك)
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