Advertisement

منوعات

فيديو لا يصدق... سحب "موبايل" من معدة شاب عشريني!

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1009338-638036820906902340.jpg
Doc-P-1009338-638036820906902340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة غير مألوفة، تمكن فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول من معدة شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما.

بدأت القصة عندما حضرت قوة من سجن شبين الكوم ومعها الشاب السجين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، بعدما ابتلع هاتفا صغيرا كان يحاول تهريبه داخل السجن.
Advertisement

وبعد إجراء الفحوصات وعمل التحاليل اللازمة، تم تحضير السجين لدخول غرفة العمليات وعلى الفور تم تجهيز الفريق الطبي لإجراء العملية.

إلا أن العملية رغم فظاعة وغرابة الحادث، لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، حيث استخرج الطيب الهاتف المحمول بالمنظار دون الحاجة إلى جراحة.

يشار إلى أن تلك العملية الفريدة لا تعد الأولى من نوعها في مصر.
 
 
 
(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:40 | 2022-11-10
14:15 | 2022-11-10
13:23 | 2022-11-10
11:30 | 2022-11-10
11:00 | 2022-11-10
08:00 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website