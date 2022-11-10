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حطّم كعكة الزفاف على وجه عروسه.. إليكم هذا الفيديو المثير للجدل

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:15
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على الرغم من أن العروس لم تجد أي مشكلة بمزحة عريسها هذه، إلا أن الفيديو الذي انتشر من حفل زفافها على "تيك توك"، أثار موجة انتقادات ضد العريسين معاً.
 
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إذ لم يجد العريس طريقة أخرى لجعل زفافه مميزاً إلا عبر ضرب وجه عروسه بقطعة من كعكة الزفاف، بكل ما أوتي من قوة.

وظهر العريس في الفيديو يمشي مسرعاً إلى كعكة الزفاف، ثم يمسك شريحة بيديه قبل أن يركض إلى العروس التي حاولت الهروب دون جدوى، إلى أن جلست في الزاوية ورفعت يديها مناشدة حتى امتلأ وجهها بالحلوى، ما أرعب العديد من المعلقين على تيك توك.

واعتبرت التعليقات أن الزوج كان عدوانياً جداً في تصرّفه.

في حين أكدت العروس التي نشرت المقطع، أن الأمر كان ممتعاً!.

يذكر أن الانتقادات كانت انهالت على فيديو العروس التي اضطرت إلى إيقاف خاصية التعليقات من حسابها في تيك توك، هرباً من كلام الناس.
 
(العربية) 

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