الحمل

تمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية

الثور

قد تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.

الجوزاء

تشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.

السرطان

الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.

الأسد

قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة.

العذراء

تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.

الميزان

الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.

العقرب

عليك بضرورة الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية، من المناسب أن تلتقي الأصدقاء وترتاح إلى مجموعة صغيرة تُشعرك بالأمان.

القوس

يدخل مركور برجك ويشكل طالعاً جيداً مع القمر في برج الحمل، ما يعني تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك بصورة إيجابية.

الجدي

التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.

الدلو

تنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسم.

الحوت

حاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرين.

(السومرية)