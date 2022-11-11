Advertisement

منوعات

مأساة مروعة.. "بول" شنق نفسه ببث مباشر على فيسبوك!

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1009565-638037490661189937.png
Doc-P-1009565-638037490661189937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقدم أب بريطاني على إنهاء حياته بطريقة صعبة، عبر بث مباشر على فيسبوك شاهده أصدقاؤه.

 

في التفاصيل، قام الرجل ببث انتحاره عبر حسابه في فيسبوك، وحينما رأى صديقه المشهد استنجد بالسلطات فوراً، لكن بعد فوات الأوان.

 

يشنق نفسه

ونشر بول ديفيد هيلتون، البالغ من العمر 34 عاماً، مشهد الانتحار على منصة التواصل الاجتماعي وهو يشنق نفسه في منزله القابع شمال غربي إنكلترا.

 

في حين شاهد عدد من الأصدقاء والمعارف اللقطات المؤلمة.

 

وأفاد لويس موريسون، صديق الراحل الذي شاهد الفاجعة وأبلغ السلطات، أنه تلقى إشعاراً بوجود بث مباشر من صديقه، فاعتقد أنه سيكون شيئًا ممتعًا"، لأن بول كان مرحاً، إلا أنه صدم عندما شاهد الانتحار وطلب المساعدة على الفور.

وأتى اتصال الصديق في وقت متأخر، فحينما وصل المسعفون إلى منزله قبل الساعة بعد حوالي 6 دقائق من إجراء مكالمة الطوارئ، كان هيلتون قد فارق الحياة، وذلك وفقا لما أفاد به تقرير لصحيفة "نيويورك بوست".

 

العائلة محطّمة

ووفق المعلومات، يبدو أن الأب كان يعاني من حالة صحية سيئة، ومشاكل بسبب تعاطي المخدرات.

 

إلى ذلك، كشفت والدة الراحل أن ابنها كان محبّاً لأطفاله الأربعة، مشددة على أن وفاته تركت العائلة بحالة حزن لا توصف.

(العربية)

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:11 | 2022-11-11
11:00 | 2022-11-11
08:20 | 2022-11-11
06:53 | 2022-11-11
06:38 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website