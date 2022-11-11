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حادث أليم يفجر غضباً... جمل يقتل 5 شبان!

Lebanon 24
11-11-2022 | 16:00
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حالة حزن وغضب فجّرتها حادثة مقتل 5 شبّان سعوديين ارتطمت سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

فقد انشغل السعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بتفاصيل الحادث الأليم، وسط غضب من أصحاب تلك الجمال التي تركت حرّة لقتل الأبرياء، وفق التعليقات.
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(العربية)
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