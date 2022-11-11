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منوعات
بينها الحمل.. هذه الابراج ستحقق احلامها في العام 2023
Lebanon 24
11-11-2022
|
08:20
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وفقاً لتوقعات علم الفلك والأبراج للعام 2023، سينعم مواليد برج الحمل والثور والعقرب والجدي بالكثير من الحظوظ الجيدة التي يمكن أن تغير حياتهم للأفضل، بحسب موقع "الجميلة".
برج الحمل
سيكون عام 2023 من أكثر الأعوام حظاً بالنسبة لك. كوكب المشتري في برجك حتى منتصف مايو 2023 يعدك بالكثير من الحظ، ستتبلور مشاريعك أخيراً، وستبدأ في تحقيق جميع أهدافك هذا العام. مستويات الطاقة لديك ستظل مرتفعة على مدار العام. وبالتالي، ستكون قادراً على إنجاز الأشياء عبر مختلف المجالات بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستشعر أيضاً بالحافز للقيام بمشاريع جديدة من شأنها تحسين وضعك المالي بشكل كبير.
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برج الثور
يجعلك العام 2023 تشعر بالاستقرار والهدوء في مواجهة مستقبل عظيم وواعد. يرسل لك كوكب المشتري ردود فعل إيجابية وفي بعض الأحيان حظاً رائعاً حتى نهاية العام. ستحقق بعض النجاحات الرائعة في الربع الأول من العام 2023. ستختبر إمكانيات جديدة تماماً وتغييرات مهمة في كل مجال من مجالات حياتك تقريباً. بالنسبة للجزء الأكبر، ستسعى وراء أهدافك وتشعر بالقدرة على اتخاذ إجراءات جديدة. ستوفر لك التعديلات المهمة في الحياة نفوذاً للتقدم بسرعة أكبر. كل شيء ممكن، لذا كن مستعداً لما سيأتي. عام 2023 هو للتركيز والحسم. يجب أن تجهز نفسك لاستكشاف الفرص الجديدة. يلعب المشتري دوراً مهماً في حياتك هذا العام، ويمنحك الكثير من النجاح في جميع جوانب حياتك، مثل الحب والوظيفة والثروة.
برج العقرب
سيقدم لك العام 2023 العديد من الاحتمالات الممتازة، لذا استعد لعام مليء بالنشاط والحركة. أنت محظوظ. لذا، اعمل بجد لتحقيق قدر أكبر من النجاح في حياتك. يغمرك العام 2023 بالكثير من الحظوظ، وتكون قادراً على تحقيق أهدافك وأمنياتك. هناك تحديات في الحياة المهنية ولكنها تفتح فرصاً جديدة للتطوير، وتبشر بجني إنجازات عظيمة. ستكون الفترة رائعة للاستثمارات طويلة الأجل. ومع ذلك، ستكون فكرة جيدة إذا قمت بإشراك الأشخاص من حولك في البحث عن أفضل النتائج الممكنة لتجنب فرص الخسارة على المدى الطويل.
برج الجدي
تتمتع بأفضل فرص الحب والثروة والنجاح في عام 2023. النجاح والحظ يدفعك إلى الأمام. سيباركك كوكب المشتري بأشياء عظيمة في الموارد المالية. سترى فرصاً في حياتك المهنية وفرص لإصلاح الأمور بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. علاوة على ذلك، فإن التعبير عن نفسك سيساعدك أيضاً في الحصول على الأشياء التي تحتاجها دائماً. من المحتمل أن يأتي إليك المزيد من الأموال في العام الجديد 2023. لذا، ابتعد عن الاحتمالات السلبية.
المصدر: الجميلة
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