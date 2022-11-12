تجربة مُثيرة في أحد المطارات.. هذا ما بإمكان المسافرين فعله

قد لا يكون الخروج من المطار تجربة مثيرة في الكثير من المطارات، إلا أن مطار جبل طارق يوفر فرصة مميزة للسياح لاتقاط الصور والتجوال على أحد مدرجاته.



Advertisement

وأثناء التجوال يمكن للسياح مشاهدة الطائرات وهي تهبط فوق رؤوسهم مباشرة. وعند الوصول، سيتعين على المسافرين عبور مدرج المطار للوصول إلى المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي. ويمكن للسياح الذين يصلون إلى مطار جبل طارق الدولي، المشي عبر مدرج المطار، حيث يمكنهم التجوال مشياً على الأقدام أو باستخدام السيارات كما لو كانوا في أي طريق عادي.وأثناء التجوال يمكن للسياح مشاهدة الطائرات وهي تهبط فوق رؤوسهم مباشرة. وعند الوصول، سيتعين على المسافرين عبور مدرج المطار للوصول إلى المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي.

ومما لا يثير الدهشة، بأن المكان أصبح شهيراً لالتقاط صور السيلفي والصور الجماعية خاصة مع وجود مناظر مباشرة لصخرة جبل طارق الشهيرة.

وتحذر السلطات الركاب من أن المنطقة هي مدرج نشط للطائرات، وتحثهم على الحرص على سلامتهم أثناء التواجد في المكان، كما توفر لهم دوريات شرطة للمساعدة في تنظيم حركة المرور والمشاة.

كذلك، توصي إدارة المطار، السياح بإغلاق جيوبهم أثناء إقلاع الطائرات القريبة منهم لكي لا تطير المقتنيات نتيجة الرياح القوية التي تتسبب بها عمليات الإقلاع.

إضافة إلى ما سبق، يُطلب من السياح تجنب إلقاء القمامة في المنطقة، ليس فقط للحفاظ على نظافة المكان والبيئة، وإنما أيضاً لتجنب دخول القمامة إلى محركات الطائرات والتي قد تتسبب بأضرار جسيمة.



وعلى الرغم من أن المدرج ليس جديداً، إلا أنه لا يزال يستقطب الكثير من السياح الذي يرغبون بخوض تجربة مميزة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.