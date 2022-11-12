أصحاب هذه الأبراج يتمتعون بمهارات متقدمة في العمل... اليكم التفاصيل

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كشفت نتائج دراسة مكرسة لتحديد افضل العاملين أن مواليد برج الثور والعذراء والحمل، هم أفضل العاملين.وتشير تاتيانا موشاغينا، رئيسة قسم الترويج للعلامة التجارية لأصحاب العمل والاتصالات الداخلية في خدمة Rabota.ru، التي أجرت الدراسة، إلى أن 15 بالمئة من أصحاب العمل يتحققون من أبراج المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها. وخاصة بالنسبة للمتقدمين لشغل مناصب عليا (52 بالمئة) ومختصين في مجال المبيعات (16 بالمئة) واداريين (13 بالمئة).وتضيف: أفضل العاملين، وفقا لأصحاب العمل، هم من مواليد برج الثور (10 بالمئة) وبرج العذراء (9 بالمئة) وبرج الحمل (9 بالمئة) وبرج الأسد (8 بالمئة) وحصل مواليد برج العقرب وبرج السرطان على أقل نسبة.وتشير، إلى أن الباحثين عن العمل أيضا يحاولون معرفة برج صاحب العمل أو المسؤول الذي سيعملون معه.وتقول: ""أصبح هذا المؤشر بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يؤمنون بالأبراج في الحياة اليومية مهما أيضا في مجال العمل، لأن لعلامات الأبراج، وفقا للدراسات الفلكية، شخصية وعقلية ومزاجا معينا. وبالتالي، يريد أصحاب العمل التأكد مسبقا من أنهم سيجدون لغة مشتركة مع موظف المستقبل"."إزفيستيا"