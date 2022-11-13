Advertisement

منوعات

ضرب وحرق وصعق كهربائي.. شاب يقتل زوجته وجنينها بأبشع الطرق!

Lebanon 24
13-11-2022 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1010303-638039559483972172.jpg
Doc-P-1010303-638039559483972172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جريمة مروعة، أقدم شاب يمني على تعذيب زوجته البالغة من العمر 17 عاماً، والحامل في شهرها الثالث بالضرب والحرق والصعق الكهربائي، حتى لقيت حتفها.

وفي تفاصيل الجريمة، كشفت مصادر محلية، عن ارتكاب شاب جريمة بحق زوجته، بعد أشهر من زواجهما في محافظة ذمار، والانتقال إلى العيش في مأرب.
Advertisement

وقالت المصادر إن الفتاة رحاب أحمد خادم البالغة من العمر (17 عامًا)، تزوجت ابن خالتها عبدالرحمن نصر محمد عبده (27 عاماً) ، قبل ستة أشهر وانتقلت للعيش معه من وصاب ذمار إلى مأرب، قبل أن يبدأ بممارسة التعذيب الجسدي العنيف بحقها حتى توفيت نتيجة ذلك، الأربعاء الماضي.

وأوضحت المصادر أن الزوج بدأ في تعذيب زوجته بـ"الحرق والضرب والصعق الكهربائي" منذ الشهر الثالث للزواج، حتى وفاتها، نتيجة نزيف داخلي بالرأس حسب تقرير الطب الشرعي.

وأضافت أن الزوج منع زوجته من التواصل بأسرتها أو امتلاك أي وسيلة اتصال، أو الخروج من المنزل طوال نصف عام من الزواج، حتى توفيت وهي حامل.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة محافظة مأرب، عن تمكن الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط المتهم بتعذيب زوجته حتى فارقت الحياة، مع جنينها.
 
(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
00:45 | 2022-11-15
23:10 | 2022-11-14
23:00 | 2022-11-14
23:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website