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بينها الثور.. الابراج التي ستحصل على ترقية في العمل في عام 2023

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:00
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تلعب وظائفنا أدواراً مهمة في حياتنا لأننا نقضي معظم وقتنا في العمل. ومع ذلك، ليس من السهل دائماً الحصول على التقدير في العمل على الرغم من تفانيك ومساهمتك. ووفقاً لعلم الفلك والأبراج فإنّ العام 2023 مليء بالمفاجآت المذهلة ويمكن لهذه الأبراج أن تتوقع تدفق المكافآت والحصول على ترقية من خلال عملها الجاد. فمن هي هذه الأبراج بحسب "الجميلة؟". 
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برج الثور 2023
سيكون العام 2023 أفضل من العام السابق من الناحية المهنية. ستدعمك العديد من الكواكب في هذا العام الواعد. ستخطو خطوات كبيرة في عملك، وستحقق الكثير من المكاسب. ستحرز تقدماً مهنياً بناءً على عملك الشاق. من المحتمل أن تتم ترقيتك في العمل بسبب تفانيك وعملك الجاد، من منتصف مايو 2023.

برج السرطان 2023
سيكون إكمال المشاريع أمراً صعباً لأنّ المنافسين سيخلقون عقبات في طريقك، لكنك لن تستسلم وسوف تكافأ على جهودك. سوف تحرز تقدماً ملحوظاً في حياتك المهنية. سوف تكتسب التقدير في عملك. هناك مؤشرات على أنك قد تحصل على مصدر دخل إضافي. في حالة بدء مشروع جديد، ستكون ناجحاً. 

برج الأسد 2023
يُعتبر العام 2023 واعد للغاية. سيكون هناك تقدم مفاجئ في حياتك المهنية. كل جانب من جوانب حياتك المهنية سيكون ناجحاً. تحرز تقدماً في عملك وسوف تكافأ بسخاء هذا العام على عملك وجهودك وسيتم ترقيتك بين مارس ومايو. الأعمال التجارية والشراكات ستكون ناجحة أيضاً وستحقق أرباحاً غنية. 

برج الميزان 2023
يبدأ العام 2023 بشكل إيجابي، وستحقق مكاسب في العمل بسبب القوى المشتركة لكوكب المشتري وزحل في المنزل العاشر. ستكون قادراً على تقديم حل في العمل بسبب قدراتك وكفاءتك. هناك ترقية في انتظارك بدءً من منتصف مايو. الفترة بين 6 يونيو و 14 سبتمبر ستكون جيدة من الناحية المهنية. 

برج الجدي 2023
سيبدأ العام 2023 بشكل مزدهر. سيساعدك كوكب زحل والمشتري بشكل احترافي. ستحصل على دخل ثابت مع إمكانية الحصول على مصدر دخل جديد. سيكون عاماً مثمراً لبدء عمل تجاري جديد. سوف تحصل على مساعدة من كبار الأشخاص في عملك. تبدو العروض الترويجية واعدة بعد 14 سبتمبر، وقد يتم ترقيتك في العمل.
المصدر: الجميلة
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