حلّ 7 آلاف مكعب "روبيك".. مراهق يحّقق المستحيل ويدخل "غينيس"!

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دخل الشاب البريطاني جورج سكولي، البالغ من العمر 20 عاما، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجح في حل 6931 مكعب "روبيك" في غضون 24 ساعة فقط.وحطّم سكولي الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الكندي إريك ليمباك، والذي حل 5800 مكعبا في 24 ساعة في عام 2013.وكان الفتى البريطاني يحل، في المتوسط، كل مكعب روبيك في 12 ثانية، بينما بلغ متوسط ليمباك 14.89 ثانية.