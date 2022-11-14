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ضبط قاض بالجرم المشهود!

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:24
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أعلنت السلطات السعودية القبض على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، بالجرم المشهود.


وأفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية لـ"واس" بأنه "تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل مبلغ 4 ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق".
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وأشار المصدر الى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات".
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