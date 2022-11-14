الحمل

يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل

الثور

يسوي كوكب مركور بعض المناوشات على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمساً أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة

الجوزاء

ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه

السرطان

حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.

الأسد

قد تواجه بعض القضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين

العذراء

تميز هذا اليوم بالحظوظ والإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصمماً على اجتياز العقبات بشجاعة

الميزان

يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً

العقرب

يكون الوقت ملائماً جداً للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة

القوس

تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته

الجدي

لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين

الدلو

تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة

الحوت

قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه.