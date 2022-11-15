مراهق حقق المستحيل.. ما علاقة مكعب روبيك؟

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يعتبر مكعب روبيك من أصعب الألغاز المركبة في العالم، حيث يستغرق الأمر أحيانا ساعات لحلّه. لكن مراهقا بريطانيا اختار مواجهة كل الصعوبات وخوض هذا التحدي لتحطيم الرقم القياسي العالمي.وحسب ما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الشاب البريطاني جورج سكولي، البالغ من العمر 20 عاما، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في حل 6931 مكعب روبيك في غضون 24 ساعة فقط.وحطّم سكولي الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الكندي إريك ليمباك، والذي حل 5800 مكعبا في 24 ساعة في عام 2013.وكان الفتى البريطاني يحل، في المتوسط، كل مكعب روبيك في 12 ثانية، بينما بلغ متوسط ليمباك 14.89 ثانية.وحقق سكولي، الذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في هذا المجال، إنجازه بعدما بدأ التحدي على الساعة الثامنة صباحا يوم 9 نوفمبر، وأكمله في اليوم الموالي على الساعة الثامنة صباحا.وقد بث سكولي كل تفاصيل الإنجاز من خلال بث مباشر، نشره على حسابه على يوتيوب في عدة أجزاء.وتعليقا على الرقم العالمي الذي حققه، قال جورج: "أصعب جزء في المهمة هو حين بلغت 12 ساعة.. شعرت بالإرهاق الشديد، لكن الجميع كان متحمسا للغاية، كانوا يحتفلون بي ويحفزونني على المواصلة.. أنا سعيد لأنني حطمت الرقم القياسي"."سكاي نيوز عربية"