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ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2022 | 00:45
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على يوتيوب مطلقة توقعات جديدة عن لبنان والعالم.

 

إليكم أبرز هذه التوقعات:

الأنظار والإعلام في الفترة المقبلة في أميركا ستكون ما بين الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.

 

انتبهوا على أطفالكم من ظاهرة الخطف في لبنان والخارج لأن هذه المسألة ستكون ظاهرة في العالم

 

رئيس أو زعيم يفقد أحد أبنائه بحدث مؤسف

 

فضيحة تطال شركات الأدوية ستحدث ضجة في العالم والقضاء سيتحرك

 

صدمة في الوسط الفني جراء فضيحة لأحد الفنانين

 

مساعدة للجيش والأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن

 

التظاهرات ستعود إلى شوارع بيروت

 

فوضى شعبية وغضب داخل مستشفى في لبنان جراء أحداث مؤسفة

 

الأنظار والإعلام على الرئيس سعد الحريري في الأسابيع القادمة لحدث مهم

 

إفلاس يطال بعض مؤسسات الدولة ومساعدات تأتي من دول عربية وأجنبية لحماية هذه المؤسسات

 

أمن الدولة وشعبة المعلومات في بيت شخصية سياسية التي ستدخل السجن

 

القاضية غادة عون إلى الواجهة من جديد

 

الأنظار نحو المنشآت النووية في أوكرانيا لحدث مؤسف والعالم في حالة خوف

 

لا اتفاق نوويا بالمدى المنظور وايران بحالة تأهب.

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المصدر: "رصد" لبنان 24

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