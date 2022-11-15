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الملك تشارلز يحتفل بعيده الـ74

Lebanon 24
15-11-2022 | 11:00
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احتفل العاهل البريطاني تشارلز بعيد ميلاده 74، الإثنين، بأن حل محل والده الراحل في منصب راعي حديقة وندسور العظمى، وهو منصب يعود تاريخه إلى أكثر من 4 قرون.

وأصبح تشارلز أكبر ملك سنا في التاريخ البريطاني عندما خلف والدته على العرش في سبتمبر، واحتفل بعيد ميلاده الأول كملك بمنأى عن الأنظار في ظل عدم وجود أي خطط لارتباطات عامة.
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لكن قصر بكنغهام أعلن أنه تولى رسميا منصب راعي حديقة وندسور العظمى، وهي وظيفة تعود إلى عام 1559 عندما عينت الملكة إليزابيث الأولى هنري نيفل، وكشف القصر عن صورة جديدة لتشارلز بجوار شجرة بلوط قديمة في الحديقة.

وحمل والده الأمير فيليب هذا اللقب منذ عام 1952 عندما أصبحت زوجته الملكة إليزابيث الثانية، لتخلف لوالدها جورج السادس في المنصب.

وقال قصر بكنغهام إن الملكة فيكتوريا كانت من بين أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين تولوا المنصب الذي يتضمن توفير الإشراف والتوجيه لنائب راعي الحديقة وفريقه في الإدارة اليومية لواحدة من أقدم الأراضي في البلاد."سكاي نيوز عربية" 
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