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فيديو يحبس الأنفاس... رضيع يتدلى بجسمه من الطابق الخامس!

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:00
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في فيديو يحبس الأنفاس أظهر حادثة وقعت في مقاطعة شاندونغ الصينية، تدلّى طفل برأسه من شرفة منزل قابع في الطابق الخامس بعد أن تركه أهله وحده.

وهبّ سكان المبنى لإنقاذه، وقسّموا المهام.، فمنهم من حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط، وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لا تنكسر رقبته، إلى أن كسروا في نهاية المطاف باب الشقة وأخرجوه حيّاً.
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يذكر أن الحادثة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن دور الأهل الغائب تماماً حتى حدث ما حدث.

والتقط الفيديو على ما يبدو أحد القاطنين في مبنى مجاور، وانتشر إلى حد كبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 
(العربية)
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