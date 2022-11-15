فيديو يحبس الأنفاس... رضيع يتدلى بجسمه من الطابق الخامس!

الصين، مقاطعة شاندونغ..
رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA
— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 14, 2022
الصين، مقاطعة شاندونغ..
رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA