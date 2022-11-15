تبرعت بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها... تعرفوا إلى قصة جوهرة!

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بعدما شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت السعودية جوهرة الحقيل التي تبرعت بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها ولا تربطها بها أي صلة تفاصيل ما حدث، وقالت إنها اتخذت قرارها على الرغم من إصابتها في الشبكية في كلتا عينيها تطلبت زراعة شبكية، مشددة على أن ذلك لم يمنعها عن مساعدة الصغيرة.وتابعت أنها تسعى لأن تصبح إنسانة مؤثرة ولها بصمتها الخاصة في المجتمع عبر دعم الأعمال الخيرة.كذلك أبانت أن طفولتها كانت مليئة بالعمل التطوعي، لافتة إلى أنها ترغب بإكمال المسيرة وأشارت إلى أنها تطمح إلى أن يكون لها دور ضمن فريق لمحاربة الفقر في السعودية.