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"غاز الضحك" ممنوع في هذه الدولة!

Lebanon 24
15-11-2022 | 23:00
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منعت هولندا حيازة أو بيع "أكسيد النيتروجين"، المعروف بغاز الضحك والذي يستخدمه شباب كثر خلال الاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية رغم مخاطره،  اعتبارا من الأول من كانون الثاني.


وأعلنت وزارتا العدل والصحة الهولنديتان في بيان مشترك أمس أن "حظر أكسيد النيتروجين سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2023"، إذ سيُدرج بدءاً من هذا التاريخ على "القائمة الثانية للقانون بشأن الأفيون"، ما يعني حظر بيعه أو حيازته.
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ويبقى الاستخدام المهني لأكسيد النيتروجين مسموحاً في الأوساط الطبية أو الغذائية.


ويُستخدم هذا الغاز كمسكّن للآلام في الطب، لكنه مستخدم أيضا لتأثيراته النفسية على المدى القصير، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثاً إلى أربع دقائق، عند تنشقه خصوصاً بواسطة بالونات مطاطية منفوخة.


وقد يؤدي تنشق هذا الغاز إلى الاختناق أو فقدان الوعي، إضافة إلى حروق، وأيضاً في حال استخدامه بشكل متكرر أو بجرعات قوية، قد تنجم عنه اضطرابات عصبية ودموية ونفسية وقلبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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