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خبر غريب... قلب أم بصدر رجل أسكت طفل بعد بكاء طويل

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:00
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بفيديو يفطر القلوب قلب مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل رضيع يبكي حتى أتى رجل وحمله، فهدأ فجأة.

وأظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم طفلا يبكي بشدة. وبينما تناقلته الأيدي محاولة إسكاته، هدأ الطفل بعدما حمله رجل بقميص أسود.
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وبدأ الرضيع يتفاعل مع حامله بكل هدوء.

سمع نبضات قلب أمه فسكت!
كما أرفق المقطع بتعليق مفاده أن الطفل فقد أمّه عند الولادة، فجرى التبرّع بقلبها لذاك الرجل الذي يلبس الأسود.

وقد تمكّن الرضيع من التعرف على نبضات قلب أمه من خلاله!

تبرع بالأعضاء
إلا أن كل تلك القصة عارية عن الصحة، فقد تبين أن الفيديو المنتشر ما هو إلا إعلان ترويجي.

واتضح أنه أتى ضمن حملة تشجع على وهب الأعضاء، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

كما تبيّن أنه منشور في 13 حزيران/يونيو 2017على صفحة التلفزيون الصيني المركزي CCTV عبر فيسبوك ومواقع صينيّة أخرى، مع تعليق يشير إلى أنه إعلان بعد إحياء الصين في الحادي عشر من هذا الشهر ذكرى وهب أول عضو، بعد أن بدأ برنامج وهب الأعضاء عام 2010.

يشار إلى أن الفيديو كان حصد آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف كثيرون مع القصة."العربية" 
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