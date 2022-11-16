19
o
بيروت
20
o
طرابلس
4
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خبر غريب... قلب أم بصدر رجل أسكت طفل بعد بكاء طويل
Lebanon 24
16-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بفيديو يفطر القلوب قلب مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر طفل رضيع يبكي حتى أتى رجل وحمله، فهدأ فجأة.
وأظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم طفلا يبكي بشدة. وبينما تناقلته الأيدي محاولة إسكاته، هدأ الطفل بعدما حمله رجل بقميص أسود.
Advertisement
وبدأ الرضيع يتفاعل مع حامله بكل هدوء.
سمع نبضات قلب أمه فسكت!
كما أرفق المقطع بتعليق مفاده أن الطفل فقد أمّه عند الولادة، فجرى التبرّع بقلبها لذاك الرجل الذي يلبس الأسود.
وقد تمكّن الرضيع من التعرف على نبضات قلب أمه من خلاله!
تبرع بالأعضاء
إلا أن كل تلك القصة عارية عن الصحة، فقد تبين أن الفيديو المنتشر ما هو إلا إعلان ترويجي.
واتضح أنه أتى ضمن حملة تشجع على وهب الأعضاء، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
كما تبيّن أنه منشور في 13 حزيران/يونيو 2017على صفحة التلفزيون الصيني المركزي CCTV عبر فيسبوك ومواقع صينيّة أخرى، مع تعليق يشير إلى أنه إعلان بعد إحياء الصين في الحادي عشر من هذا الشهر ذكرى وهب أول عضو، بعد أن بدأ برنامج وهب الأعضاء عام 2010.
يشار إلى أن الفيديو كان حصد آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف كثيرون مع القصة."العربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل يفاجىء باسيل جعجع؟
Lebanon 24
هل يفاجىء باسيل جعجع؟
07:00 | 2022-11-16
16/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تنسى كلمات أغنيتها على المسرح.. شاهدوا كيف تصرفت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تنسى كلمات أغنيتها على المسرح.. شاهدوا كيف تصرفت (فيديو)
02:30 | 2022-11-16
16/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا معارضة فرنسية لانتخاب فرنجية.. والسعودية شريكة بأي مؤتمر عن لبنان
Lebanon 24
لا معارضة فرنسية لانتخاب فرنجية.. والسعودية شريكة بأي مؤتمر عن لبنان
05:00 | 2022-11-16
16/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ شكا... هكذا خسر قاصر حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ شكا... هكذا خسر قاصر حياته
06:37 | 2022-11-16
16/11/2022 06:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-16
16/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:04 | 2022-11-16
كلب ينقذ طفلا من هجوم قاتل... اليكم التفاصيل
23:00 | 2022-11-16
بعدما كسب تعاطفاً كبيراً... عامل النظافة المصري إلى السجن مباشرة!
22:33 | 2022-11-16
برجك اليوم
16:00 | 2022-11-16
تعرّفوا إلى الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليار
16:00 | 2022-11-16
ذكريات الطفولة... هل تحدد شخصيتنا؟
15:28 | 2022-11-16
رياضيّ يتحوّل لقاتل في لحظة بسبب لكمة واحدة لأحد المارة (فيديو)
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
17/11/2022 07:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
17/11/2022 07:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
17/11/2022 07:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact