Advertisement

منوعات

تسجيلات فاضحة لمقدمة برامج مشهورة تضعها في موقف حرج!

Lebanon 24
16-11-2022 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1011170-638041836389048848.jpg
Doc-P-1011170-638041836389048848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتذرت مقدمة البرامج التلفزيونية وعارضة الأزياء الأميركية فيرن ماكان، لضحية هجوم بمادة حمضية، بعد أن وصفتها بـ "القبيحة" في تسجيلات صوتية فاضحة أثارت غضبا كبيرا.


واعترفت ماكان البالغة من العمر 32 عاما، في بيان نشرته على "انستغرام"، بأن التسجيل المسرب يعود لها، وأنها قامت به تحت التهديد، مؤكدة أنها لا تؤمن بأي كلمة قالتها، لكنها اضطرت لذلك تفاديا لأضرار جسيمة.
Advertisement
وقالت: "أنا على دراية بأن الناس سيكون لديهم عدد من الأسئلة حول الرسائل الصوتية التي تم نشرها والتي يزعم أنها مرسلة من قبلي. أشعر أنه ليس لدي خيار سوى معالجة هذه الأمور بالقدر الذي أستطيعه، لأن هناك قيودا علي سأشرحها لكم".


وأضافت: "الأهم من ذلك أنني أريد أن أعتذر لجميع ضحايا أفعال آرثر كولينز المقيتة في عام 2017 التي يتعين عليهم فيها استعادة تلك الليلة، والألم الذي أعقب ذلك، لأن هذا الأمر ظهر مرة أخرى على الساحة العامة".


وتابعت: "على وجه الخصوص أود أن أعتذر لصوفي هول. لا أعتقد أنها قبيحة أو غبية. لقد كانت شجاعة لا تصدق. وخلقت جرائم آرثر كولينز ضحايا حقيقيين، لذا لا أحاول تصوير نفسي كواحدة. لا أستطيع أن أقول الكثير لأن هناك إجراءات قانونية مهمة وهامة تمنعني من تصحيح الأمور في هذه المرحلة".


وأكدت ماكان أن الرسائل الصوتية التي نشرت يتم التلاعب بها وتم تحريرها وإخراجها تماما من السياق. ومع ذلك، "كنت قد قلت أشياء غير صحيحة ولا أصدقها، لكنني فعلت ذلك لحماية نفسي وأسرتي من الأذى الجسيم وفي مواجهة التهديدات الكبيرة".
 
ا
وهذه المقاطع الصوتية ليست الأولى التي تم تداولها عبر الإنترنت، حيث سبق أن اتهمت نجمة الواقع بتوجيه انتقادات إلى صديقتها سام فايرز وسخرت من جسدها ، حيث قالت "سام سمينة *** مع أفخاذ كبيرة".


وأصيبت صوفي هول، البالغة من العمر 27 عاما، التي وصلت إلى نهائي ملكة جمال إنجلترا بعد 15 شهرا من الهجوم المميت، بندوب شديدة عندما رشقها آرثر، صديق فيرن آنذاك، بمادة حمضية في ناد بلندن عام 2017.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-11-16
02:00 | 2022-11-16
23:10 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-15
16:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website